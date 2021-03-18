Депутат Нилов предложил выйти из Парижского соглашения по климату
Замруководителя фракции «Справедливая Россия», первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов заявил, что России «нечего делать» в Парижском соглашении по климату, сообщает телеканал «Дума ТВ».
По словам политика, в соглашении нет ни одной строчки о защите российских лесов, которые составляют 70% территорий страны и 24% лесных богатств мира, и являются главным фильтром, поглощающим углекислый газ и генерирующим кислород.
Нилов отметил, что Россия должна платить миллиарды долларов по Парижскому соглашению, взамен же не получает ничего, тогда как есть страны без деревьев, производящих нефть и газ, и не участвующих в защите леса.
«До тех пор, пока не будут учтены интересы защиты этого мирового богатства и производителя кислорода, я считаю, что нечего делать в этой организации», - добавил депутат.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российская методика учёта выбросов будет усовершенствована. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
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