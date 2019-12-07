Ученые обнаружили поедающих астероиды бактерий
Микроорганизмы, способные выживать на метеоритах и в астероидах впервые обнаружила международная команда ученых. Они выяснили, что для данной группы бактерий неорганические вещества являются источниками энергии, сообщает издание Scientific Reports.
Предметом исследования ученых стали археи Metallosphaera sedula, которые не боятся кислотности и высоких температур. Микроорганизмы были пересажены на стерилизованную поверхность метеорита Northwest Africa 1172 (вес 120 кг), обнаруженного в 2020 году.
Выяснилось, что метеорит, состоящий из смеси различных металлов, оказался более питательной породой, чем полезные ископаемые с Земли. На контрольных участках объекта колонии бактерий быстро росли, оставляя характерные следы жизнедеятельности.
Теперь ученые поставили цель выяснить, какие еще метеориты могли контактировать с живыми организмами, отмечают Известия.
Ранее НСН писала, что надалеко от безжизненной эфиопской долины Даллол ученым удалось обнаружить одноклеточных архей.
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