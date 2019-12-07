Ученые обнаружили поедающих астероиды бактерий

Микроорганизмы, способные выживать на метеоритах и в астероидах впервые обнаружила международная команда ученых. Они выяснили, что для данной группы бактерий неорганические вещества являются источниками энергии, сообщает издание Scientific Reports.

Предметом исследования ученых стали археи Metallosphaera sedula, которые не боятся кислотности и высоких температур. Микроорганизмы были пересажены на стерилизованную поверхность метеорита Northwest Africa 1172 (вес 120 кг), обнаруженного в 2020 году.