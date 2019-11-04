Ученые определили «самое безжизненное» место на планете
Отсутствие жизни, в том числе и существование бактерий, в эфиопской долине Даллол доказали ученые из университета Париж-юг.
Несмотря на наличие воды в регионе, которое является определяющим фактором для жизни, в долина Даллол оказалась абсолютно безжизненной.
«Проведенное исследование подтверждает, что даже на Земле есть лишенные всякой жизни места, несмотря на наличие в них воды», — цитирует ученых журнал Nature Ecology & Evolution.
Причина в том, что температура воды соленой и насыщенной магнием воды достигает в вулканической долине 108 градусов Цельсия. Исследователи считают, что в подобных условиях живая клетка не способна выжить.
Неподалеку от «мертвой» долины в Эфиопии ученым удалось обнаружить жизнь - одноклеточных архей.
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