Ученые определили «самое безжизненное» место на планете

Отсутствие жизни, в том числе и существование бактерий, в эфиопской долине Даллол доказали ученые из университета Париж-юг.

Несмотря на наличие воды в регионе, которое является определяющим фактором для жизни, в долина Даллол оказалась абсолютно безжизненной.

«Проведенное исследование подтверждает, что даже на Земле есть лишенные всякой жизни места, несмотря на наличие в них воды», — цитирует ученых журнал Nature Ecology & Evolution.

Причина в том, что температура воды соленой и насыщенной магнием воды достигает в вулканической долине 108 градусов Цельсия. Исследователи считают, что в подобных условиях живая клетка не способна выжить.

Неподалеку от «мертвой» долины в Эфиопии ученым удалось обнаружить жизнь - одноклеточных архей.

