Ученые узнали, как появился и распространился «британский» коронавирус

Так называемый «британский» штамм коронавируса, судя по всему, действительно возник изначально на территории туманного Альбиона, а затем был развезен по земному шару жителями этой страны. К такому выводу учёные пришли на основе анализа данных о мобильности населения 19 стран за период с сентября по декабрь прошлого года.

Результаты работы специалистов из Китая, США и Великобритании опубликованы на сайте научного издания medRxiv. Установлено, что впервые данные о более заразной мутации коронавируса SARS-CoV-2 появились 20 сентября в Кенте и 21 сентября в Лондоне. Новый штамм не влияет на тяжесть заболевания, однако в полтора раза более заразен по сравнению с тем вариантом, который циркулировал ранее.

Авторы работы установили, что самый высокий риск завоза из Великобритании нового штамма оказался в Ирландии, а самый низкий — в Венгрии. Уже к концу октября вероятность, что хотя бы один заражённый мутировавшим вирусом приехал из Великобритании, превысила 50% для 13 из 19 стран, которые были включены в исследование.