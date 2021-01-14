Ученые узнали, как появился и распространился «британский» коронавирус
Так называемый «британский» штамм коронавируса, судя по всему, действительно возник изначально на территории туманного Альбиона, а затем был развезен по земному шару жителями этой страны. К такому выводу учёные пришли на основе анализа данных о мобильности населения 19 стран за период с сентября по декабрь прошлого года.
Результаты работы специалистов из Китая, США и Великобритании опубликованы на сайте научного издания medRxiv. Установлено, что впервые данные о более заразной мутации коронавируса SARS-CoV-2 появились 20 сентября в Кенте и 21 сентября в Лондоне. Новый штамм не влияет на тяжесть заболевания, однако в полтора раза более заразен по сравнению с тем вариантом, который циркулировал ранее.
Авторы работы установили, что самый высокий риск завоза из Великобритании нового штамма оказался в Ирландии, а самый низкий — в Венгрии. Уже к концу октября вероятность, что хотя бы один заражённый мутировавшим вирусом приехал из Великобритании, превысила 50% для 13 из 19 стран, которые были включены в исследование.
В ноябре за пределами этого порогового значения оставались только три страны — Объединенные Арабские Эмираты, Швеция и Венгрия. При этом по состоянию на 7 декабря самая высокая распространенность нового штамма была в Италии.
Между тем, специалисты американского университета Огайо открыли ещё два новых штамма коронавируса, один из которых мутировал на территории США, отмечает Ura.ru.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о предстоящем появлении всё новых мутаций SARS-CoV-2.
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