СМИ: В Китае нашли рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет
Археологи обнаружили древнее рисовое поле в восточной китайской провинции Чжэцзян, его возраст составляет около 5300-5500 лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Специалисты нашли поле в ходе раскопок на территории городского уезда Юйяо города Нинбо. Археологи обнаружили три обочины, девять ям, остатки риса и сорняков, канаву для орошения и дренажа. Кроме того, была найдена тропа, которая могла соединять поле с поселением.
Согласно предварительным оценкам, находка относится к позднему периоду неолитической культуры Хэмуду. По мнению ученых, открытие поможет в изучении системы рисовых полей прошлого и рисоводства в этом районе.
Ранее археологи обнаружили в Перу пять мумий возрастом свыше тысячи лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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