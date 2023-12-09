СМИ: В Китае нашли рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет

Специалисты нашли поле в ходе раскопок на территории городского уезда Юйяо города Нинбо. Археологи обнаружили три обочины, девять ям, остатки риса и сорняков, канаву для орошения и дренажа. Кроме того, была найдена тропа, которая могла соединять поле с поселением.

Согласно предварительным оценкам, находка относится к позднему периоду неолитической культуры Хэмуду. По мнению ученых, открытие поможет в изучении системы рисовых полей прошлого и рисоводства в этом районе.

Ранее археологи обнаружили в Перу пять мумий возрастом свыше тысячи лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

