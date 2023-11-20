В Перу обнаружили мумии возрастом более тысячи лет

Мумии нашли в ходе раскопок в районе реки Римак в столице Перу Лиме. Предположительно, это четыре ребенка и один взрослый.

Находки вывезут с места обнаружения до конца текущего года. Специалисты исследуют компоненты ткани, которую обнаружили в погребальных свертках рядом с мумиями.

В октябре археологи обнаружили при раскопках в Египте сотни запечатанных сосудов с остатками вина выдержкой более пяти тысяч лет, сообщает «Радиоточка НСН».

