В Перу обнаружили мумии возрастом более тысячи лет
20 ноября 202322:27
Археологи обнаружили в Перу пять мумий возрастом более тысячи лет, передает агентство Andina.
Мумии нашли в ходе раскопок в районе реки Римак в столице Перу Лиме. Предположительно, это четыре ребенка и один взрослый.
Находки вывезут с места обнаружения до конца текущего года. Специалисты исследуют компоненты ткани, которую обнаружили в погребальных свертках рядом с мумиями.
В октябре археологи обнаружили при раскопках в Египте сотни запечатанных сосудов с остатками вина выдержкой более пяти тысяч лет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru