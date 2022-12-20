Ученые прогнозируют массовое вымирание на Земле к 2100 году

При помощи суперкомпьютера они разработали модель Земли с более чем 15 тыс. пищевых цепочек. Как оказалось, в самом худшем сценарии к 2050 году исчезнут до 10 процентов всех видов животных и растений, к 2100 году — до 27 процентов. Оптимистичные сценарии говорят о том, что к концу столетий утратится 13 процентов биоразнообразия. Эксперты считают, что к этому может привести глобальное потепление и деятельность человека.

Человечество не вымрет к 2050 году вопреки прогнозу суперкомпьютера World One, однако основания для скорого краха цивилизации из-за тревожного изменения климата есть, рассказал научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в разговоре с НСН.

