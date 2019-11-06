Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Если срочно не принять меры для сокращения выбросов углекислого газа, то человечество ждут «неописуемые страдания». Подпись под документом, который содержит соответствующее заявление, поставили ученые из 153 стран мира, включая Россию. Как отмечается на сайте EurekAlert, документ подписали более 11 тысяч климатологов, океанологов, биологов, геологов и специалистов в других областях науки.

Тем не менее, специалисты отмечают, что человечество ещё может принять определенные меры для улучшения катастрофической ситуации и спасения. В частности, люди могут ввести высокие «углеродные налоги», заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, остановить массовую вырубку лесов, а также сократить потребление животной пищи.