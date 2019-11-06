Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Если срочно не принять меры для сокращения выбросов углекислого газа, то человечество ждут «неописуемые страдания». Подпись под документом, который содержит соответствующее заявление, поставили ученые из 153 стран мира, включая Россию. Как отмечается на сайте EurekAlert, документ подписали более 11 тысяч климатологов, океанологов, биологов, геологов и специалистов в других областях науки.
Тем не менее, специалисты отмечают, что человечество ещё может принять определенные меры для улучшения катастрофической ситуации и спасения. В частности, люди могут ввести высокие «углеродные налоги», заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, остановить массовую вырубку лесов, а также сократить потребление животной пищи.
Ранее НСН писала, что в России назвали сумму ежегодных потерь страны, связанных с таянием вечной мерзлоты. По словам замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, они составят от 50 до 150 млрд рублей, отмечает RT.
Он подчеркнул, что сумма ущерба будет расти с каждым годом, поэтому изучение вечной мерзлоты должно находится в приоритетах государства. Крутиков отметил, что оттаивание почвы угрожает инфраструктуре Арктики.
Ранее стало известно, что из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота. Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН объяснил, чем могут быть опасны таяние мерзлоты на территории России.
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