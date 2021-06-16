Ученые предположили, что COVID появился в США еще в декабре 2019 года

По данным отчета, вирус мог находиться в США "раньше, чем предполагалось". Для проведения исследований было взято 24 тысячи образцов крови, взятых у жителей 50 штатов в период с 2 января по 18 марта 2020 года. Выяснилось, что еще в начале января у ряда граждан появились антитела к коронавирусу, хотя официальных случаев заражения в этих регионах не было.

РИА Новости напоминает,что США зафиксировали больше всех в мире инфицированных коронавирусом. Всего в стране 33,3 миллиона зараженных, из них 597,3 тысячи случаев закончились гибелью. При этом около 300 миллионов американцев уже получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса.