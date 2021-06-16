Ученые предположили, что COVID появился в США еще в декабре 2019 года
Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли еще в 2019 году. Об этом свидетельствуют исследования Национальных институтов здравоохранения (NIH) США.
По данным отчета, вирус мог находиться в США "раньше, чем предполагалось". Для проведения исследований было взято 24 тысячи образцов крови, взятых у жителей 50 штатов в период с 2 января по 18 марта 2020 года. Выяснилось, что еще в начале января у ряда граждан появились антитела к коронавирусу, хотя официальных случаев заражения в этих регионах не было.
РИА Новости напоминает,что США зафиксировали больше всех в мире инфицированных коронавирусом. Всего в стране 33,3 миллиона зараженных, из них 597,3 тысячи случаев закончились гибелью. При этом около 300 миллионов американцев уже получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+14 185 / сут.
Умерли
127 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 597 / сут.
- Ученые предположили, что COVID появился в США еще в декабре 2019 года
- Франция начинает Евро-2020 с победы над Германией
- Алексей Березуцкий назначен и.о. главного тренера ЦСКА после ухода Ивицы Олича
- Песков: Совместных документов по итогам саммита Россия-США не планируется
- Нефть Brent преодолела $74 впервые с апреля 2019 года
- Главврач больницы в Коммунарке выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19
- Главком армии Швеции призвал готовиться к войне с Россией
- Ведущие трейдеры ожидают возврат цен на нефть к $100 за баррель
- Больница в Коммунарке подключила рекордное число пациентов к аппаратам ИВЛ
- В администрации Байдена рассказали о его подготовке к саммиту с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru