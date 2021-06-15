Не раздражайте людей! Вирусолог осудил запрет сидеть на скамейках в Москве

Вместе с тем введение полноценного жесткого локдауна в столице вполне возможно, считает Алексей Аграновский.

В Москве за сутки зафиксировали 6 805 случаев заболевания коронавирусом, что близко к декабрьским максимумам. Ранее в столице с 15 по 19 июня указом мэра Москвы Сергея Собянина были продлены нерабочие дни. В период с 13 по 20 июня приостановлена деятельность фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков. Также москвичей ждет штраф за отдых на скамейках и беседках в парках, на детских и спортивных площадках.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что у москвичей могут возникнуть резонные вопросы насчет логики подобных шагов. По его мнению, лучше понятные и обоснованные меры, чем ограничения «для галочки».

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«Маски дают определенную степень защиты от распространения COVID-19. Если масочный режим введен, надо добиться его соблюдения. Людей отправили в отпуск, хорошо, но одновременно запретили сидеть на скамейках в парках и быть на детских площадках. Это уже совершенно неправильно. Вирус гораздо меньше распространяется на открытом воздухе, да и куда деваться вынужденным отпускникам в больших городах? Кто-нибудь об этом подумал? Такое впечатление, что нет. Наконец, принимая ограничительные меры, надо иметь в виду, что метро в часы пик на много порядков более серьезный фактор для распространения SARS CoV-2, чем рестораны и бары в ночные часы. Не стоит принимать меры «ради галочки», куда руки дотягиваются. Это раздражает людей, а проку от таких мер немного. Да и доверие к принимаемым мерам падает. Меры должны быть понятными, логичными, согласованными», - считает вирусолог.

По словам Аграновского, пока сложно делать выводы о том, как повлияла на рост случаев заболевания COVID-19 летняя погода.

«Нынешняя вспышка происходит во многом из-за распространения новых штаммов с повышенной заразностью. Мы не знаем, что было бы и что будет с COVID-19 при таком наборе штаммов осенью и зимой», - констатировал специалист.

Введут ли власти локдаун по образцу прошлого года, Аграновский утверждать не готов, но не исключает такого сценария.

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«Вопрос сложный. Никто, включая власти, не знает точно, что надо делать. Если будет дальнейший рост заболеваемости, возможен жесткий локдаун - смотря по конкретным цифрам. Если рассуждать, что нужно делать, то ответ простой: вакцинироваться, массово и за короткое время - кроме отводов по состоянию здоровья, но таких случаев мало», - подытожил вирусолог.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 14 185 новых случаях заражения коронавирусом, такие данные приводит оперативный штаб.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, когда начнется третья волна COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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