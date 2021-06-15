Не раздражайте людей! Вирусолог осудил запрет сидеть на скамейках в Москве
Вместе с тем введение полноценного жесткого локдауна в столице вполне возможно, считает Алексей Аграновский.
В Москве за сутки зафиксировали 6 805 случаев заболевания коронавирусом, что близко к декабрьским максимумам. Ранее в столице с 15 по 19 июня указом мэра Москвы Сергея Собянина были продлены нерабочие дни. В период с 13 по 20 июня приостановлена деятельность фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков. Также москвичей ждет штраф за отдых на скамейках и беседках в парках, на детских и спортивных площадках.
Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что у москвичей могут возникнуть резонные вопросы насчет логики подобных шагов. По его мнению, лучше понятные и обоснованные меры, чем ограничения «для галочки».
«Маски дают определенную степень защиты от распространения COVID-19. Если масочный режим введен, надо добиться его соблюдения. Людей отправили в отпуск, хорошо, но одновременно запретили сидеть на скамейках в парках и быть на детских площадках. Это уже совершенно неправильно. Вирус гораздо меньше распространяется на открытом воздухе, да и куда деваться вынужденным отпускникам в больших городах? Кто-нибудь об этом подумал? Такое впечатление, что нет. Наконец, принимая ограничительные меры, надо иметь в виду, что метро в часы пик на много порядков более серьезный фактор для распространения SARS CoV-2, чем рестораны и бары в ночные часы. Не стоит принимать меры «ради галочки», куда руки дотягиваются. Это раздражает людей, а проку от таких мер немного. Да и доверие к принимаемым мерам падает. Меры должны быть понятными, логичными, согласованными», - считает вирусолог.
По словам Аграновского, пока сложно делать выводы о том, как повлияла на рост случаев заболевания COVID-19 летняя погода.
«Нынешняя вспышка происходит во многом из-за распространения новых штаммов с повышенной заразностью. Мы не знаем, что было бы и что будет с COVID-19 при таком наборе штаммов осенью и зимой», - констатировал специалист.
Введут ли власти локдаун по образцу прошлого года, Аграновский утверждать не готов, но не исключает такого сценария.
«Вопрос сложный. Никто, включая власти, не знает точно, что надо делать. Если будет дальнейший рост заболеваемости, возможен жесткий локдаун - смотря по конкретным цифрам. Если рассуждать, что нужно делать, то ответ простой: вакцинироваться, массово и за короткое время - кроме отводов по состоянию здоровья, но таких случаев мало», - подытожил вирусолог.
За прошедшие сутки в России зафиксировано 14 185 новых случаях заражения коронавирусом, такие данные приводит оперативный штаб.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, когда начнется третья волна COVID-19.
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