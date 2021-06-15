Не раздражайте людей! Вирусолог осудил запрет сидеть на скамейках в Москве

В Москве за сутки зафиксировали 6 805 случаев заболевания коронавирусом, что близко к декабрьским максимумам. Ранее в столице с 15 по 19 июня указом мэра Москвы Сергея Собянина были продлены нерабочие дни. В период с 13 по 20 июня приостановлена деятельность фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков. Также москвичей ждет штраф за отдых на скамейках и беседках в парках, на детских и спортивных площадках.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что у москвичей могут возникнуть резонные вопросы насчет логики подобных шагов. По его мнению, лучше понятные и обоснованные меры, чем ограничения «для галочки».