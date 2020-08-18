Ученые подсчитали количество пластика в Атлантическом океане

Ученые заявили о значительном увеличении уровня загрязнения Атлантического океана пластиком с 1950-х годов. Исследование было проведено Британским национальным океанографическим центром.

Специалисты после исследования на 12 участках выяснили, что о Атлантике в настоящее время находится 17-47 млн тонн пластика. А на глубине до 200 м, где обитает большинство морских представителей, содержится до 20 млн тонн микропластика, передает "Интерфакс".

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Авторы исследования утверждают, что пластик в океан попадает не только в результате сброса отходов, но и в результате стирки синтетической одежды. Причиной загрязнения также может стать краска.

Ученые предполагают, что в среднем океаны Земли содержат около 150 млн тонн пластика.

Ранее на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» председатель научного совета РАН по лесу Наталья Лукина прокомментировала закон о вырубке лесов на Байкале. По ее мнению, он противоречит российскому законодательству.

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ФОТО: pixabay.com
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