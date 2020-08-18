Ученые подсчитали количество пластика в Атлантическом океане

Авторы исследования утверждают, что пластик в океан попадает не только в результате сброса отходов, но и в результате стирки синтетической одежды. Причиной загрязнения также может стать краска.

Ученые предполагают, что в среднем океаны Земли содержат около 150 млн тонн пластика.

Ранее на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» председатель научного совета РАН по лесу Наталья Лукина прокомментировала закон о вырубке лесов на Байкале. По ее мнению, он противоречит российскому законодательству.

