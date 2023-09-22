Ученые обнаружили крупную утечку метана в Балтийском море
Исследователи из шведских университета Линнеус и Стокгольмского университета нашли крупную утечку метана площадью 20 квадратных километров в самой глубокой части Балтийского моря — Ландсортской котловине. Об этом сообщили в Стокгольмском университете.
Проблемы обнаружили во время экспедиции по изучению метана, источников и поглотителей в бескислородной среде в глубоких частях акватории. Участок, на котором произошла утечка, находится примерно на глубине 400 метров.
«Мы знаем, что газ метан может пузырями выходить из неглубоких прибрежных [участков] дна ... но я никогда не видел такого интенсивного выхода пузырей и совершенно точно не из такого глубокого участка», — отметил доцент, преподаватель морской геофизики университета Кристиан Станне.
Ученые в ходе экспедиции взяли пробы осадка и образцов воды и намерены провести анализы, чтобы установить причину утечки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке растительных масел
- Губернатор Севастополя: В десяти жилых домах выбило окна при ракетном ударе
- Украинские власти потратят на оборону более $50 млрд в 2023 году
- Армия России поразила позиции ВСУ у Работина и Вербового
- В Уфе отменили концерт симфонического оркестра, исполняющего треки Rammstein
- Украинского пограничника приговорили к пожизненному сроку за убийства в Мариуполе
- «Неудержимые 4» получили разгромную оценку от критиков
- Ученые обнаружили крупную утечку метана в Балтийском море
- Композитор Игорь Николаев пошел на поправку
- Зеленский провел переговоры с канадским премьер-министром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru