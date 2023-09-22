Ученые обнаружили крупную утечку метана в Балтийском море

Исследователи из шведских университета Линнеус и Стокгольмского университета нашли крупную утечку метана площадью 20 квадратных километров в самой глубокой части Балтийского моря — Ландсортской котловине. Об этом сообщили в Стокгольмском университете.

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Проблемы обнаружили во время экспедиции по изучению метана, источников и поглотителей в бескислородной среде в глубоких частях акватории. Участок, на котором произошла утечка, находится примерно на глубине 400 метров.

«Мы знаем, что газ метан может пузырями выходить из неглубоких прибрежных [участков] дна ... но я никогда не видел такого интенсивного выхода пузырей и совершенно точно не из такого глубокого участка», — отметил доцент, преподаватель морской геофизики университета Кристиан Станне.

Ученые в ходе экспедиции взяли пробы осадка и образцов воды и намерены провести анализы, чтобы установить причину утечки.

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ФОТО: РИА Новости
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