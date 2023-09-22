Ученые обнаружили крупную утечку метана в Балтийском море

Проблемы обнаружили во время экспедиции по изучению метана, источников и поглотителей в бескислородной среде в глубоких частях акватории. Участок, на котором произошла утечка, находится примерно на глубине 400 метров.

«Мы знаем, что газ метан может пузырями выходить из неглубоких прибрежных [участков] дна ... но я никогда не видел такого интенсивного выхода пузырей и совершенно точно не из такого глубокого участка», — отметил доцент, преподаватель морской геофизики университета Кристиан Станне.

Ученые в ходе экспедиции взяли пробы осадка и образцов воды и намерены провести анализы, чтобы установить причину утечки.

