В Балтийском море началось учение «Океанский щит-2023»
Военно-морское учение «Океанский щит-2023» стартовало в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Минобороны.
Руководит маневрами главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. Учения призваны проверить готовность ВМФ к защите интересов России в оперативно важном районе, а также слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками.
«Будут отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов, а также по обороне морского побережья. Всего планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия», — указали в военном ведомстве.
В «Океанском щите-2023» поучаствуют более 30 боевых кораблей и катеров, два десятка судов обеспечения, 30 воздушных судов морской авиации и Воздушно-космических сил, около 6 тысяч военных. После учения корабли вернутся в пункты постоянного базирования, а авиация — на свои аэродромы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru