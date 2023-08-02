В Балтийском море началось учение «Океанский щит-2023»

Руководит маневрами главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. Учения призваны проверить готовность ВМФ к защите интересов России в оперативно важном районе, а также слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками.

«Будут отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов, а также по обороне морского побережья. Всего планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия», — указали в военном ведомстве.

В «Океанском щите-2023» поучаствуют более 30 боевых кораблей и катеров, два десятка судов обеспечения, 30 воздушных судов морской авиации и Воздушно-космических сил, около 6 тысяч военных. После учения корабли вернутся в пункты постоянного базирования, а авиация — на свои аэродромы.

