Ученые: Коронавирус COVID-19 мог появиться в Китае еще в августе 2019 года

Коронавирус COVID-19 мог появиться в Китае еще в августе 2019 года. Об этом заявили ученые из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США, которые сделали такие выводы, изучив спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане.

По словам ученых, об этом также говорят тенденции поиска в интернете, сообщает РИА ФАН. Спутниковые снимки парковок крупных клиник за период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года продемонстрировали «резкое увеличение» транспорта на них в августе прошлого года. А в декабре было максимальное число машин.