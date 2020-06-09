Ученые: Коронавирус COVID-19 мог появиться в Китае еще в августе 2019 года

Коронавирус COVID-19 мог появиться в Китае еще в августе 2019 года. Об этом заявили ученые из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США, которые сделали такие выводы, изучив спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане.

По словам ученых, об этом также говорят тенденции поиска в интернете, сообщает РИА ФАН. Спутниковые снимки парковок крупных клиник за период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года продемонстрировали «резкое увеличение» транспорта на них в августе прошлого года. А в декабре было максимальное число машин.

Прирост COVID-19 в РФ продолжает снижаться, за сутки 8 595 случаев

Кроме того, ученые зафиксировали, что был всплеск поисковых запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами «кашель» и «диарея». Это произошло примерно за три недели до появления подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа.

В России за минувшие сутки подтверждено 8595 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает RT. Новые заболевшие есть в 83 регионах. Больше всего новых инфицированных фиксируется в Москве — 1 572, в Подмосковье прирост за стуки составил 739, в Санкт-Петербурге — 318.

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ФОТО: pixabay.com
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