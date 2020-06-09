Прирост COVID-19 в РФ продолжает снижаться, за сутки 8 595 случаев

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Российской Федерации за последние 24 часа выросло на 8595. Такую свежую статистику обнародовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Таким образом, число новых случаев инфицирования продолжает снижаться.

Больше всего новых случаев COVID-19 по-прежнему фиксируется в столице — 1 572, в Подмосковье прирост за стуки составил 739, в Санкт-Петербурге — 318. За это время в целом по России вылечились 11 709 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса, умер 171 человек, передает RT.

Всего в стране на сегодня идентифицировано 485 253 инфицированных коронавирусом нового типа, отмечает Газета.ру. С начала пандемии вылечились 242 397 человек, число летальных исходов составляет 6 142.

