Прирост COVID-19 в РФ продолжает снижаться, за сутки 8 595 случаев
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Российской Федерации за последние 24 часа выросло на 8595. Такую свежую статистику обнародовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Таким образом, число новых случаев инфицирования продолжает снижаться.
Больше всего новых случаев COVID-19 по-прежнему фиксируется в столице — 1 572, в Подмосковье прирост за стуки составил 739, в Санкт-Петербурге — 318. За это время в целом по России вылечились 11 709 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса, умер 171 человек, передает RT.
Всего в стране на сегодня идентифицировано 485 253 инфицированных коронавирусом нового типа, отмечает Газета.ру. С начала пандемии вылечились 242 397 человек, число летальных исходов составляет 6 142.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
485 тыс.+8 595 / сут.
Умерли
6 142+171 / сут.
Выздоровели
242 тыс.+11 709 / сут.
- Новые правила ФТС обернулись задержками доставки посылок
- Дочь Ефремова прокомментировала ДПТ с участием отца
- Прокуратура Москвы проконтролирует дело Ефремова о смертельном ДТП
- Число жертв COVID-19 в России перевалило за 6 тысяч
- Адвокат призвал не делать поспешных выводов о смертельном ДТП пьяного Ефремова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru