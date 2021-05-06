Ученые из США назвали статистику по смертности от COVID-19 заниженной в два раза
Пандемия COVID-19 унесла жизни 6,9 миллиона человек во всем мире, что превышает официальную статистику смертности от последствий этого заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) в США.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передает, что жертвами пандемии коронавирусной инфекции стали 3 236 104 человека. Эксперты американского института предполагают, что не все случаи смерти были учтены из-за перегрузки мировой системы здравоохранения.
Исследователи применяли методологию "глобального бремени болезней". Этот способ уже применялся при схожих исследованиях с 1990 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru