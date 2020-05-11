Ученые из Сингапура аннулировали свои прогнозы о сроках окончания пандемии COVID-19
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна сообщили, что их прогнозы об окончании пандемии COVID-19 утратили свою актуальность. Причина тому – быстро меняющаяся в мире обстановка. Как отмечает РИА Новости, с сайта университета удалены все графики. Ученые предлагают изучить модели других исследовательских центров.
Напомним, специалисты из Сингапура занимались оценкой данных по 131 стране. Для прогнозирования они применяли, в частности, SIR-модель (математическая модель распространения инфекции. — прим.НСН).
Так, еще до 6 мая специалисты предполагали, что, к примеру, вспышка коронавирусной инфекции в России должна завершиться 17 августа. Потом они перенесли срок на 24 августа, а 7 мая передвинули его уже на 8 сентября.
Ранее 11 мая НСН писала, что статистика по ежедневному приросту случаев заражения COVID-19 в последние дни даёт надежду полагать, что Россия вышла на плато. Об этом в интервью Bloomberg заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Темпы прироста стабилизировались в начале мая на уровне 10-11 тысяч новых подтверждённых случаев в сутки. Достижение плато обычно характеризуется тем, что рост показателя прекращается и некоторое время держится на одном уровне, а затем постепенно идёт вниз.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
210 тыс.+44 755 / сут.
Умерли
1 915+88 / сут.
Выздоровели
34 306+2 390 / сут.
- Яд или конфеты? «Доставщика рицина» в Чехию связали с российскими спецслужбами
- СК назвал предварительную причину пожара в хосписе Красногорска
- Российские регионы смягчают самоизоляцию: Что откроется в первую очередь
- Ученые из Сингапура аннулировали свои прогнозы о сроках окончания пандемии COVID-19
- «Наше Радио» поддержит онлайн-выставку «Картина Победы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru