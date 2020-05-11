Ученые из Сингапура аннулировали свои прогнозы о сроках окончания пандемии COVID-19

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна сообщили, что их прогнозы об окончании пандемии COVID-19 утратили свою актуальность. Причина тому – быстро меняющаяся в мире обстановка. Как отмечает РИА Новости, с сайта университета удалены все графики. Ученые предлагают изучить модели других исследовательских центров.

Напомним, специалисты из Сингапура занимались оценкой данных по 131 стране. Для прогнозирования они применяли, в частности, SIR-модель (математическая модель распространения инфекции. — прим.НСН).

Так, еще до 6 мая специалисты предполагали, что, к примеру, вспышка коронавирусной инфекции в России должна завершиться 17 августа. Потом они перенесли срок на 24 августа, а 7 мая передвинули его уже на 8 сентября.

В ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в РФ

Ранее 11 мая НСН писала, что статистика по ежедневному приросту случаев заражения COVID-19 в последние дни даёт надежду полагать, что Россия вышла на плато. Об этом в интервью Bloomberg заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Темпы прироста стабилизировались в начале мая на уровне 10-11 тысяч новых подтверждённых случаев в сутки. Достижение плато обычно характеризуется тем, что рост показателя прекращается и некоторое время держится на одном уровне, а затем постепенно идёт вниз.


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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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