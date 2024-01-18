СМИ: в Китае выявили коронавирус за две недели до передачи информации ВОЗ

Ученые из Китая смогли выявить практически полную структуру вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, за две недели до передачи во Всемирную организацию здравоохранения информации о нем, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы Министерства здравоохранения и социальных служб США.

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По данным издания, почти всю структуру коронавируса эксперты загрузили в американскую базу данных 28 декабря 2019 года. В Ухане вспышку называли «неизвестной пневмонией». Структурой вируса специалисты Китая поделились с ВОЗ 11 января 2020 года.

Отмечается, что две недели в задержке могли «сыграть решающую роль» в определении того, как распространяется вирус и начать разработку вакцины.

В 2023 году президент Сша Джо Байден распорядился рассекретить данные разведки о происхождении COVID-19, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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