По данным издания, почти всю структуру коронавируса эксперты загрузили в американскую базу данных 28 декабря 2019 года. В Ухане вспышку называли «неизвестной пневмонией». Структурой вируса специалисты Китая поделились с ВОЗ 11 января 2020 года.

Отмечается, что две недели в задержке могли «сыграть решающую роль» в определении того, как распространяется вирус и начать разработку вакцины.

В 2023 году президент Сша Джо Байден распорядился рассекретить данные разведки о происхождении COVID-19, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

