Участники климатической конференции CОР26 пришли к соглашению

Документ должен подтолкнуть страны к тому, чтобы взять на себя более масштабные обязательства по ограничению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году, а также ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем (сейчас 1,1 градуса).

Как считают представители многих стран, достигнутые договоренности слишком слабы, однако делегациям пришлось согласиться на такой вариант, так как возможности добиться более «мощного» текста не просматривалось. Как сообщил генсек ООН Антониу Гутерри, достигнутые договоренности недостаточны. «Битва за климат — это дело нашей жизни, и мы должны добиться успеха», — сказал генсек.

Ранее президент США Джо Байден по итогам саммита глав государств и правительств по климату в Глазго назвал ошибкой отказ руководителей Росси и Китая от личного присутствия на данном мероприятии и на саммите G20 в Риме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на реплику главы Белого дома.

