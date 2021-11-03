Джонсон рассказал, почему Путин не приехал на климатический саммит в Глазго

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил, что с уважением относится к решению российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на климатический саммит в Глазго, сообщает РИА Новости.

Зеленский прогулял своё выступление на климатическом саммите в Глазго

По его словам, глава Китая отказался приезжать из-за эпидемии коронавируса. «То же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением», - сказал Джонсон на пресс-конференции по итогам двухдневного мероприятия.

Саммит мировых лидеров проходил в Глазго. Мероприятие состоялось в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский не явился ко времени своего выступления. Его не оказалось на месте, когда пришла очередь взять слово.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Владимир ПутинБорис Джонсон
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