Песков напомнил о пожарах в США в ответ на замечание Байдена о горящей тундре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на реплику главы Белого дома Джозефа Байдена о горящей тундре, напомнив о лесных пожарах в самих Соединенных Штатах Америки. Президент США по итогам саммита глав государств и правительств по климату в Глазго назвал ошибкой отказ руководителей Росси и Китая от личного присутствия на данном мероприятии и на саммите G20 в Риме.

Среди прочего Байден заявил о «молчании» Москвы по теме борьбы с изменением климата. «У него [президента РФ] тундра горит», - заметил президент США. Он также обратил внимание на серьёзные проблемы с климатом в России.

«Тундра, действительно, горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», - ответил Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Байдена.

Представитель Кремля также отверг оценку президента США в плане отношения Москвы к проблемам экологии. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия занимает весьма ответственную позицию в этом плане, и уже определила конкретные задачи, которые предстоит решать на климатическом направлении.

Песков предположил, что президенту США не доложили его помощники обо всё этом.

