Участник беспорядков ранил семерых полицейских в Лионе

Неизвестный участник беспорядков в Лионе стрелял по полицейским из длинноствольного оружия, в результате чего семеро правоохранителей ранены. Об этом пишет газета Le Figaro 1 июля.

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Всего, по данным журналистов, в Лионе и пригородах во время беспорядков в ночь на субботу ранены 27 полицейских. Газета отмечает, что из них «семеро получили ранения в результате стрельбы из помпового ружья».

Уточняется, что один из сотрудников полиции ранен в глаз, медики собираются его оперировать.

По данным издания, неизвестный стрелял по правоохранителям с нескольких десятков метров, после чего скрылся. Прокуратура Лиона ведет расследование преступления.

Ранее бизнесмен Илон Маск удивился большому количеству оружия, которое оказалось у участников протестов во Франции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Полойко
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