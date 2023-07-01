Участник беспорядков ранил семерых полицейских в Лионе
Неизвестный участник беспорядков в Лионе стрелял по полицейским из длинноствольного оружия, в результате чего семеро правоохранителей ранены. Об этом пишет газета Le Figaro 1 июля.
Всего, по данным журналистов, в Лионе и пригородах во время беспорядков в ночь на субботу ранены 27 полицейских. Газета отмечает, что из них «семеро получили ранения в результате стрельбы из помпового ружья».
Уточняется, что один из сотрудников полиции ранен в глаз, медики собираются его оперировать.
По данным издания, неизвестный стрелял по правоохранителям с нескольких десятков метров, после чего скрылся. Прокуратура Лиона ведет расследование преступления.
Ранее бизнесмен Илон Маск удивился большому количеству оружия, которое оказалось у участников протестов во Франции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru