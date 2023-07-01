Участник беспорядков ранил семерых полицейских в Лионе

Всего, по данным журналистов, в Лионе и пригородах во время беспорядков в ночь на субботу ранены 27 полицейских. Газета отмечает, что из них «семеро получили ранения в результате стрельбы из помпового ружья».

Уточняется, что один из сотрудников полиции ранен в глаз, медики собираются его оперировать.

По данным издания, неизвестный стрелял по правоохранителям с нескольких десятков метров, после чего скрылся. Прокуратура Лиона ведет расследование преступления.

Ранее бизнесмен Илон Маск удивился большому количеству оружия, которое оказалось у участников протестов во Франции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





