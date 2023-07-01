Во Франции в пятницу задержали 270 человек на фоне беспорядков

«К настоящему моменту уже произведено 270 арестов, в том числе более 80 в Марселе, куда в данный момент прибывают значительные подкрепления», — написал министр в Twitter.

Ранее в Марселе агрессивно настроенные граждане разграбили десятки магазинов. Мэр Марселя Бенуа Паян осудил происходящее и потребовал от Дарманена направить в город дополнительные силы.

В последние дни в ряде городов Франции продолжаются массовые беспорядки, которые вспыхнули после убийства 17-летнего подростка в Нантере: полицейские застрелили юношу, который находился за рулем автомобиля и отказался выполнять их требования. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что из-за беспорядков в стране развернут около 20 бронетранспортеров жандармерии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

