Во Франции в пятницу задержали 270 человек на фоне беспорядков
Французские правоохранители задержали 270 человек с начала беспорядков в пятницу. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен.
«К настоящему моменту уже произведено 270 арестов, в том числе более 80 в Марселе, куда в данный момент прибывают значительные подкрепления», — написал министр в Twitter.
Ранее в Марселе агрессивно настроенные граждане разграбили десятки магазинов. Мэр Марселя Бенуа Паян осудил происходящее и потребовал от Дарманена направить в город дополнительные силы.
В последние дни в ряде городов Франции продолжаются массовые беспорядки, которые вспыхнули после убийства 17-летнего подростка в Нантере: полицейские застрелили юношу, который находился за рулем автомобиля и отказался выполнять их требования. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что из-за беспорядков в стране развернут около 20 бронетранспортеров жандармерии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru