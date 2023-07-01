Илон Маск предположил, где участники беспорядков во Франции взяли оружие

«Где они берут всё оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограниченно, но всё же присутствует», — цитирует РИА Новости сообщение предпринимателя в Twitter.



Маск считает, что большая часть оружия может быть украдена или ввезена во Францию незаконно, отмечает RT.



Ранее французские правоохранители задержали 270 человек с начала беспорядков в пятницу. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





