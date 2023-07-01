Илон Маск предположил, где участники беспорядков во Франции взяли оружие
Бизнесмен Илон Маск удивился большому количеству оружия, которое оказалось у участников протестов во Франции.
«Где они берут всё оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограниченно, но всё же присутствует», — цитирует РИА Новости сообщение предпринимателя в Twitter.
Маск считает, что большая часть оружия может быть украдена или ввезена во Францию незаконно, отмечает RT.
Ранее французские правоохранители задержали 270 человек с начала беспорядков в пятницу. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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