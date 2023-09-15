Убивавшая младенцев британская медсестра обжаловала приговор
Осужденная на пожизненное заключение британская медсестра Люси Летби обжаловала приговор, сообщил телеканал Sky News.
«Люси Летби подала официальную апелляцию на свой приговор», - сказано в сообщении.
В августе суд признал ее виновной в убийстве семи младенцев и покушении на жизнь еще шести. Летби совершала преступления с июня 2015 года по июнь 2016-го. В это время она работала в неонатальном отделении в Честере.
В сентябре прошлого года Московский областной суд признал калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую виновными по делу о смерти младенца. Установлено, что они решили убить недоношенного ребенка, чтобы не портить статистику, отмечает «Радиоточка НСН».
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