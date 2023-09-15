Убивавшая младенцев британская медсестра обжаловала приговор

«Люси Летби подала официальную апелляцию на свой приговор», - сказано в сообщении.

В августе суд признал ее виновной в убийстве семи младенцев и покушении на жизнь еще шести. Летби совершала преступления с июня 2015 года по июнь 2016-го. В это время она работала в неонатальном отделении в Честере.

В сентябре прошлого года Московский областной суд признал калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую виновными по делу о смерти младенца. Установлено, что они решили убить недоношенного ребенка, чтобы не портить статистику, отмечает «Радиоточка НСН».

