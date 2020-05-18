Uber сократит 3 тысячи сотрудников и закроет 45 офисов
Компания Uber планирует сократить 3 тысячи сотрудников и закрыть 45 офисов из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо гендиректора компании Дара Хосровшахи.
Как отмечает издание, двумя неделями ранее Uber сообщила о сокращении 3,7 тысяч сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров. В компании заявили, что таким образом намерены сэкономить около 1 млрд долларов на постоянных затратах.
Uber предоставляет услуги онлайн-сервиса по заказу перевозок. На прошлой неделе компания объявила о новых мерах безопасности при поездках в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
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