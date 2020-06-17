У вице-мэра Праги подтвержден коронавирус

Как отмечает агентство, по действующим в Чехии правилам во время пандемии все члены руководства столицы при наличии в последние дни контакта с вице-мэром должны уйти на домашний двухнедельный карантин.

По данным агентства, в минувший понедельник Глубучек принимал участие в заседании Городского совета Праги, где в одном помещении провел более 7 часов с порядка 40 муниципальными политиками из руководства мэрии.



По словам Глубучека, коронавирус проявился у него повышением температуры тела.

