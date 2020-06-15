Россия объявила послу Чехии о высылке двух дипломатов
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька сообщил, что Министерство иностранных дел России уведомило его об ответных мерах на высылку российских дипломатов из Праги. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пивоньки, Россия в ответ объявит персонами нон грата двух чешских дипломатов. Ему назвали фамилии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вызов Пивоньки в министерство связан с «недружественными действиями Праги», передаёт RT.
Дипломатический скандал был вызван публикацией чешского еженедельника Respect о том, что мужчина с российским диппаспортом якобы привёз в Прагу яд рицин, который мог предназначаться местным политикам, связанным со сносом памятника советскому маршалу Коневу и переименованием площади у посольства РФ в часть оппозиционера Бориса Немцова. Информация не подтвердилась, однако чешские власти посчитали, что один из сотрудников посольства РФ якобы намеренно направил контрразведке Чехии информацию о планируемом нападении на чешских политиков. Двое российских дипломатов были объявлены персонами нон грата и высланы в Москву.
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