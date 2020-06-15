Россия объявила послу Чехии о высылке двух дипломатов

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька сообщил, что Министерство иностранных дел России уведомило его об ответных мерах на высылку российских дипломатов из Праги. Об этом сообщает ТАСС.

МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку Чехией российских дипломатов

По словам Пивоньки, Россия в ответ объявит персонами нон грата двух чешских дипломатов. Ему назвали фамилии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вызов Пивоньки в министерство связан с «недружественными действиями Праги», передаёт RT.

Дипломатический скандал был вызван публикацией чешского еженедельника Respect о том, что мужчина с российским диппаспортом якобы привёз в Прагу яд рицин, который мог предназначаться местным политикам, связанным со сносом памятника советскому маршалу Коневу и переименованием площади у посольства РФ в часть оппозиционера Бориса Немцова. Информация не подтвердилась, однако чешские власти посчитали, что один из сотрудников посольства РФ якобы намеренно направил контрразведке Чехии информацию о планируемом нападении на чешских политиков. Двое российских дипломатов были объявлены персонами нон грата и высланы в Москву.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЧехияПосолМИД РФ
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