Россия объявила послу Чехии о высылке двух дипломатов

По словам Пивоньки, Россия в ответ объявит персонами нон грата двух чешских дипломатов. Ему назвали фамилии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вызов Пивоньки в министерство связан с «недружественными действиями Праги», передаёт RT.

Дипломатический скандал был вызван публикацией чешского еженедельника Respect о том, что мужчина с российским диппаспортом якобы привёз в Прагу яд рицин, который мог предназначаться местным политикам, связанным со сносом памятника советскому маршалу Коневу и переименованием площади у посольства РФ в часть оппозиционера Бориса Немцова. Информация не подтвердилась, однако чешские власти посчитали, что один из сотрудников посольства РФ якобы намеренно направил контрразведке Чехии информацию о планируемом нападении на чешских политиков. Двое российских дипломатов были объявлены персонами нон грата и высланы в Москву.

