Маколей Калкин стал отцом во второй раз

Отмечается, что второй ребенок - мальчик по имени Карсон, родился незадолго до католического Рождества. Пара по сей день официально не рассказала миру о пополнении в семье.

В 2021 году у актеров родился сын. Ребена назвали Дакота Сонг Калкин в честь покойной сестры актера.

