Маколей Калкин стал отцом во второй раз

Звезда фильмов «Один дома» Маколей Калкин и его жена, актриса Бренда Сонг стали родителями во второй раз. Об этом сообщает издание page Six.

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Отмечается, что второй ребенок - мальчик по имени Карсон, родился незадолго до католического Рождества. Пара по сей день официально не рассказала миру о пополнении в семье.

В 2021 году у актеров родился сын. Ребена назвали Дакота Сонг Калкин в честь покойной сестры актера.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
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