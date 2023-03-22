Маколей Калкин стал отцом во второй раз
22 марта 202312:13
Звезда фильмов «Один дома» Маколей Калкин и его жена, актриса Бренда Сонг стали родителями во второй раз. Об этом сообщает издание page Six.
Отмечается, что второй ребенок - мальчик по имени Карсон, родился незадолго до католического Рождества. Пара по сей день официально не рассказала миру о пополнении в семье.
В 2021 году у актеров родился сын. Ребена назвали Дакота Сонг Калкин в честь покойной сестры актера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru