В конгрессе Трампа обвинили в утаивании более 100 дорогих подарков от иностранных правительств

По данным законодателей, экс-глава государства не отчитался в том числе о золотых клюшках для гольфа, подаренных премьер-министром Японии, мечах и кинжалах от наследного принца Саудовской Аравии, портрете от главы Сальвадора, подаренной Индией вазе. Демократы оценили клюшки для гольфа почти в $4 тысячи, мечи — в $9 тысяч, вазу — в $8,5 тысяч. Все неучтенные подарки Трампа, по данным конгрессменов, стоили около $250 тысяч.

Демократы подчеркивают, что экс-президент нередко принимал подарки, которые стоили дороже законодательно установленного норматива, не сообщал о полученном и присваивал предметы, которые должны были передать на хранение государству.

