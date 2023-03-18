В конгрессе Трампа обвинили в утаивании более 100 дорогих подарков от иностранных правительств
Бывший президент США Дональд Трамп и его семья не отчитались о более 100 подарков, полученных от зарубежных правительст. Об этом заявили конгрессмены-демократы из комитета по надзору американской палаты представителей.
По данным законодателей, экс-глава государства не отчитался в том числе о золотых клюшках для гольфа, подаренных премьер-министром Японии, мечах и кинжалах от наследного принца Саудовской Аравии, портрете от главы Сальвадора, подаренной Индией вазе. Демократы оценили клюшки для гольфа почти в $4 тысячи, мечи — в $9 тысяч, вазу — в $8,5 тысяч. Все неучтенные подарки Трампа, по данным конгрессменов, стоили около $250 тысяч.
Демократы подчеркивают, что экс-президент нередко принимал подарки, которые стоили дороже законодательно установленного норматива, не сообщал о полученном и присваивал предметы, которые должны были передать на хранение государству.
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