Американская полиция заявила о своей готовности после призыва Трампа к протестам
Правоохранительные органы Нью-Йорка постоянно находится в состоянии готовности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полицейского управления.
Так в полиции ответили на то, готовятся ли к возможным протестам на фоне прозвучавшего призыва бывшего американского лидера Дональда Трампа. Ранее политик заявил, что, ожидает задержания 21 марта, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты.
Напомним, Трамп планирует издать книгу со 150 личными письмами знаменитостей к нему.
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