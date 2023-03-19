Американская полиция заявила о своей готовности после призыва Трампа к протестам

Так в полиции ответили на то, готовятся ли к возможным протестам на фоне прозвучавшего призыва бывшего американского лидера Дональда Трампа. Ранее политик заявил, что, ожидает задержания 21 марта, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты.

Напомним, Трамп планирует издать книгу со 150 личными письмами знаменитостей к нему.

