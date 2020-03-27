В Коммунарке подтвердили коронавирус у Льва Лещенко

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у певца Льва Лещенко диагностирован коронавирус.

Помощница Николаева прокомментировала госпитализацию артиста

«После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», - написал он в Facebook.

Вскоре после госпитализации состояние артиста ухудшилось,из-за чего он был переведен в реанимацию. Однако сейчас состояние Лещенко стабилизировалось, как отметил Проценко, сейчас он находится в «госпитальном» отделении.

Льва Лещенко и его супругу госпитaлизировaли из-зa ухудшения сaмочувствия после гaстролей в США и Кaнaде – супруги вернулись в Россию 11 мaртa и вскоре почувствовaли недомогание.

При этом в соцсетях распространяется информация,что перед госпитализацией Лещенко успел побывать на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого, где так же побывали и многие отечественные селебрети.

Один из гостей, певец Игорь Николаев, уже госпитализирован в Коммунарку с пневмонией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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