У российского велогонщика в ОАЭ обнаружили коронавирус

Спортсмен участвовал в ежегодной велогонке «Тур ОАЭ». Сам Дмитрий рассказал, в больнице Абу-Даби у него взяли дополнительные анализы, их результаты станут известны позже.

Ранее сообщалось, что команду российских велогонщиков в ОАЭ поместили под карантин на семь-десять дней. Коронавирус был подтвержден у двоих россиян.

На данный момент «для дополнительных тестов» госпитализированы три гонщика российской команды, пишут «Невские новости».

