У российского велогонщика в ОАЭ обнаружили коронавирус
Российский велогонщик, уроженец Выборга Дмитрий Страхов подхватил коронавирус в ОАЭ. Судя по всему, он заразился от других участников велогонки, передает RT.
Спортсмен участвовал в ежегодной велогонке «Тур ОАЭ». Сам Дмитрий рассказал, в больнице Абу-Даби у него взяли дополнительные анализы, их результаты станут известны позже.
Ранее сообщалось, что команду российских велогонщиков в ОАЭ поместили под карантин на семь-десять дней. Коронавирус был подтвержден у двоих россиян.
На данный момент «для дополнительных тестов» госпитализированы три гонщика российской команды, пишут «Невские новости».
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