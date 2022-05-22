У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8
22 мая 202203:03
Около побережья Филиппин произошло землетрясение, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Его магнитуда составила 5,8. Эпицентр располагался в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Насугбу.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Ранее национальная сейсмологическая служба Мексики зафиксировала землетрясение магнитудой 5,3 у тихоокеанского побережья штата Герреро на юго-западе страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru