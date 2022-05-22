У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

Около побережья Филиппин произошло землетрясение, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Турции

Его магнитуда составила 5,8. Эпицентр располагался в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Насугбу.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее национальная сейсмологическая служба Мексики зафиксировала землетрясение магнитудой 5,3 у тихоокеанского побережья штата Герреро на юго-западе страны.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеФилиппины
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