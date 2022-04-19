Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-западе Мексики
19 апреля 202219:47
Национальная сейсмологическая служба Мексики зафиксировала землетрясение магнитудой 5,3 у тихоокеанского побережья штата Герреро на юго-западе Мексики. Об этом сообщает ТАСС.
Природное явление произошло в 39 км к западу от города Сиуатанехо. Очаг толчка находился на глубине 10 км.
На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. Отмечается, что в Мехико (320 км к востоку от очага) землетрясение было ощутимо, но незначительно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+8 640 / сут.
Умерли
374 тыс.+235 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 763 / сут.
- Борис Джонсон назвал маловероятным дипломатическое разрешение конфликта на Украине
- Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-западе Мексики
- Шольц заявил, что Запад продолжит оказывать поддержку Украине
- Более 120 человек вышли из «Азовстали» в Мариуполе
- СМИ: ФК «Красава» запретили тренировки после видео блогера Савина
- «ВКонтакте» решила закрыть сервис «VK Работа»
- Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь
- СМИ: Максима Галкина допросила полиция Израиля
- Чехия предоставит свои оружейные заводы для ремонта техники ВСУ
- Канада ввела санкции против Набиуллиной и других россиян
19 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru