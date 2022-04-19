Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-западе Мексики

Национальная сейсмологическая служба Мексики зафиксировала землетрясение магнитудой 5,3 у тихоокеанского побережья штата Герреро на юго-западе Мексики. Об этом сообщает ТАСС.

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Природное явление произошло в 39 км к западу от города Сиуатанехо. Очаг толчка находился на глубине 10 км.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. Отмечается, что в Мехико (320 км к востоку от очага) землетрясение было ощутимо, но незначительно.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МексикаЗемлетрясение
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