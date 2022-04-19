Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-западе Мексики

Природное явление произошло в 39 км к западу от города Сиуатанехо. Очаг толчка находился на глубине 10 км.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. Отмечается, что в Мехико (320 км к востоку от очага) землетрясение было ощутимо, но незначительно.

