Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Турции
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,2 в Черном море вблизи побережья Турции. Об этом сообщает ТАСС.
По информации центра, эпицентр природного явление располагался в 114 км к северо-западу от города Зонгулдак (население порядка 100 тыс. человек). Очаг землетрясения находился на глубине 2 км.
Данных о разрушениях и пострадавших нет.
В Эгейском море 30 октября 2020 года произошло землетрясение магнитудой 6,7 с эпицентром в 34 км от турецкого города Измир. В результате стихийного бедствия были разрушены или серьёзно повреждены более 40 зданий в разных районах города, более 100 человек погибли.
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