Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Турции

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,2 в Черном море вблизи побережья Турции. Об этом сообщает ТАСС.

По информации центра, эпицентр природного явление располагался в 114 км к северо-западу от города Зонгулдак (население порядка 100 тыс. человек). Очаг землетрясения находился на глубине 2 км.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

В Эгейском море 30 октября 2020 года произошло землетрясение магнитудой 6,7 с эпицентром в 34 км от турецкого города Измир. В результате стихийного бедствия были разрушены или серьёзно повреждены более 40 зданий в разных районах города, более 100 человек погибли.

