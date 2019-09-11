У МИД РФ нет иллюзий по поводу улучшения отношений с США после ухода Болтона

Российская сторона не питает иллюзий по поводу налаживания отношений с США в связи с кадровыми перестановками. Так заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков прокомментировал новость об отставки помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

«Иллюзий у нас нет, надежд особых мы не питаем в связи с происходящим», — цитирует РИА ФАН Рябкова.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН рассказал, почему уходящий советник по нацбезопасности американского лидера был одним из худших на этом посту.







