У места сброса воды с АЭС «Фукусима-1» впервые обнаружили тритий
Эксперты энергетической компании Tokyo Electric Power (Япония) впервые обнаружили в океане тритий близ района сбросы воды с АЭС «Фукусима-1» 31 августа. Об этом со ссылкой на компанию сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что объем выявленного трития составила 10 беккерелей на литр, что в 6000 раз меньше нормы, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и в 1050 раз меньше нормы, установленной ВОЗ для питьевой воды.
Япония в свою очередь пообещала, что концентрация трития в сбрасываемой воде не превысит 1500 беккерелей на литр (одна сороковая от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одна седьмая от допустимой нормы, установленной ВОЗ для питьевой воды).
Ранее в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора заявили, что взятые в России 443 пробы рыбы, добытой после начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1», не радиоактивны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru