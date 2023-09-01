У места сброса воды с АЭС «Фукусима-1» впервые обнаружили тритий

Отмечается, что объем выявленного трития составила 10 беккерелей на литр, что в 6000 раз меньше нормы, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и в 1050 раз меньше нормы, установленной ВОЗ для питьевой воды.

Япония в свою очередь пообещала, что концентрация трития в сбрасываемой воде не превысит 1500 беккерелей на литр (одна сороковая от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одна седьмая от допустимой нормы, установленной ВОЗ для питьевой воды).

Ранее в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора заявили, что взятые в России 443 пробы рыбы, добытой после начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1», не радиоактивны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

