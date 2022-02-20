У королевы Елизаветы II диагностировали коронавирус

Тест на коронавирус королевы Великобритании Елизаветы II оказался положительным. У главы британского королевского дома отмечаются легкие симптомы заболевания, схожие с признаками простуды.

Елизавета II рассказала о проблемах со здоровьем

Об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец 20 февраля.

«Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели», - отмечает издание.

Королеве Великобритании 95 лет.

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ТЕГИ:ВеликобританияКоронавирусЕлизавета II
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