У Канарских островов перехватили судно с более чем шестью тоннами гашиша
Испанская полиция перехватила судно, в котором оказалось более шести тонн гашиша. Об этом сообщает РИА Новости.
По итогам операции была ликвидирована преступная банда из Нидерландов ,а также задержаны пять человек, в том числе разыскиваемый глава международной сети.
В нескольких провинциях, в том числе испанском столице, прошли обыски, во время которых были изъяты деньги, лодки и автомобиль. А в одной из городов Мурсии уничтожена подпольная нарколаборатория.
Ранее утром в Новой Москве задержали мужчину с 35 килограммами гашиша, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru