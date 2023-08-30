У Канарских островов перехватили судно с более чем шестью тоннами гашиша

По итогам операции была ликвидирована преступная банда из Нидерландов ,а также задержаны пять человек, в том числе разыскиваемый глава международной сети.

В нескольких провинциях, в том числе испанском столице, прошли обыски, во время которых были изъяты деньги, лодки и автомобиль. А в одной из городов Мурсии уничтожена подпольная нарколаборатория.

Ранее утром в Новой Москве задержали мужчину с 35 килограммами гашиша, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

