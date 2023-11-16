СМИ: При ударах Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли 11 человек

Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, погибли 11 человек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

СМИ: более 50 человек погибли при ударе по лагерю беженцев в Газе

«Одиннадцать человек погибли, десятки получили ранения в результате израильских бомбежек по лагерю в районе Нусейрат», — отмечается в сообщении.

Кроме того, артиллерия и вертолеты Израиля атаковали кварталы восточнее Хан-Юниса.

Ранее израильская Армия обороны заявила об ударе по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, напоминает Ura.ru. По данным Тель-Авива, объект использовался для встреч высокопоставленных лидеров радикалов, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ПогибшиеБеженцыИзраильСектор Газа

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