У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
21 сентября 202406:50
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло близ Королевства Тонга. Об этом заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
По данным сейсмологов, эпицентр толчков находился в 889 км к югу от столицы королевства Нукуалофы. Очаг находился на 10-километровой глубине.
Сведений о пострадавших нет, о разрушениях не сообщается. Угроза цунами из-за землетрясения не объявлялась.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
- На Кубани подавили два беспилотника ВСУ, возник пожар из-за падения обломков
- СМИ: Дэвид Боуи вернется на сцену в виде голограммы
- В Тверской области сбили беспилотники
- ВС России не стал рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагента
- Небензя предупредил об угрозе терактов с помощью бытовой техники из-за США
- Богомаз: В Брянской области сбили 16 украинских беспилотников
- Депутат Картаполов: Осенний призыв пройдет по старым правилам
- Под Воронежем загорелся склад с пенопропиленом
- В Госдуме рассказали о налоговом вычете за выполнение нормы ГТО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru