У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло близ Королевства Тонга. Об этом заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,3

По данным сейсмологов, эпицентр толчков находился в 889 км к югу от столицы королевства Нукуалофы. Очаг находился на 10-километровой глубине.

Сведений о пострадавших нет, о разрушениях не сообщается. Угроза цунами из-за землетрясения не объявлялась.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Землетрясение

Горячие новости

Все новости

партнеры