В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
По данным ведомства, толчки произошли 20 сентября в 00:01 (19 сентября в 20:01 мск). Специалисты МЧС обследовали территорию в 50-километровой зоне от эпицентра землетрясения, разрушений социально-значимых объектов нет.
«Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось. Все системы функционируют в штатном режиме», — подчеркнули в ведомстве.
По информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение было зарегистрировано в районе хребта Бийская грива в 19 км севернее населенного пункта Таштагол. Магнитуду основного толчка оценили в 4,6.
Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции в 30 км от города Малатья, напоминает РЕН ТВ.
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