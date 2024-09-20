В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, толчки произошли 20 сентября в 00:01 (19 сентября в 20:01 мск). Специалисты МЧС обследовали территорию в 50-километровой зоне от эпицентра землетрясения, разрушений социально-значимых объектов нет.

«Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось. Все системы функционируют в штатном режиме», — подчеркнули в ведомстве.

По информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение было зарегистрировано в районе хребта Бийская грива в 19 км севернее населенного пункта Таштагол. Магнитуду основного толчка оценили в 4,6.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции в 30 км от города Малатья, напоминает РЕН ТВ.

