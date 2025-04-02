У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0
Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Мьянмы. По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 16:27 UTC (19:27 мск) в 86 километрах к югу от города Пхьяпоун, где проживает более 76 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине десяти километров. Информации о жертвах и угрозе цунами пока не поступало.
28 марта на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое ощущалось в пяти соседних странах. По последним данным, число погибших достигло 2886 человек, еще 4639 пострадали, 373 числятся пропавшими без вести.
Посольство России в Мьянме заявило РИА Новости, что сведений о пострадавших гражданах РФ не поступало, передает «Радиоточка НСН».
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