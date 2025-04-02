У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Мьянмы. По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 16:27 UTC (19:27 мск) в 86 километрах к югу от города Пхьяпоун, где проживает более 76 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине десяти километров. Информации о жертвах и угрозе цунами пока не поступало.