У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,4

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,4 у берегов Фиджи. Об этом сообщает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Афганистане

Отмечается, что эпицентр природного явления находился в 647 км к северо-западу от столицы Фиджи города Сува (население 77,3 тыс. человек).

Очаг располагался на глубине 528 км. Угроза цунами не объявлялась.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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