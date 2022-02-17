У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,4

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Очаг располагался на глубине 528 км. Угроза цунами не объявлялась.

Отмечается, что эпицентр природного явления находился в 647 км к северо-западу от столицы Фиджи города Сува (население 77,3 тыс. человек).

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,4 у берегов Фиджи. Об этом сообщает ТАСС.

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