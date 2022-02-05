Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Афганистане
5 февраля 202207:40
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали на севере Афганистана, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Сейсмологи зафиксировали эпицентр подземных толчков в 204 км к востоку от города Кундуз с населением около 161 тысячи человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 200 км.
О разрушениях или возможных жертвах не сообщается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,5 млн+168 тыс. / сут.
Умерли
334 тыс.+682 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+58 449 / сут.
- В Польше назвали условие получения Россией монопольного права на «Северный поток-2»
- «Двойные стандарты»: в российском посольстве оценили заявление Госдепа о Deutsche Welle
- Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Афганистане
- Комиссия допустила ракету «Союз СТ-Б» к вывозу на старт космодрома Куру
- Матч хоккейных сборных России и Латвии на Олимпиаде отменили
- Бразилия может признать коронавирус эндемическим заболеванием
- Грузовой Ту-204 запросил экстренную посадку в Шереметьево
- Вирусолог: Пик заболеваемости COVID-19 в России наступит в середине февраля
- Агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину
- Создатели GTA сообщили о разработке новой части игры
4 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru