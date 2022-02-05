Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Афганистане

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали на севере Афганистана, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в штате Оклахома

Сейсмологи зафиксировали эпицентр подземных толчков в 204 км к востоку от города Кундуз с населением около 161 тысячи человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 200 км.

О разрушениях или возможных жертвах не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ЗемлетрясениеАфганистан
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