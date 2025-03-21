У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Подземные толчки зафиксированы в 84 километрах к юго-востоку от города Адак, в котором проживают 332 человека. Очаг залегал на глубине 26 километров.

Данных о пострадавших или разрушениях нет.

Землетрясение магнитудой 5,5 ранее произошло в Мексике.


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ФОТО: flickr/Joseph
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