У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2
21 марта 202518:47
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Подземные толчки зафиксированы в 84 километрах к юго-востоку от города Адак, в котором проживают 332 человека. Очаг залегал на глубине 26 километров.
Данных о пострадавших или разрушениях нет.
Землетрясение магнитудой 5,5 ранее произошло в Мексике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru