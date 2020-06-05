Twitter удалил видео Трампа о протестах в США

Соцсеть Twitter удалила с платформы видео, посвященное протестам в США, с аккаунта предвыборного штаба президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что соответствующее решение соцсеть приняла, сославшись на нарушение авторских прав. По данным агентства, в настоящее время в аккаунте @TeamTrump вместо видео стоит сообщение, что видео удалено по просьбе правообладателя.

Twitter ранее удалила один твит Трампа, отметив, что он может провоцировать насилие. На это Трамп ответил угрозами о закрытии платформы, а позднее принял закон, согласно которому с социальных сетей снимается защита от претензий по редактированию контента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТрамп
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