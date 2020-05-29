В США с соцсетей сняли защиту от претензий по контенту

Согласно сообщению Белого дома, Трамп в ходе подписания указа заявил, что в истории США не было прецедентов, когда «такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия». Как пишет агентство, таким образом социальные платформы приравняли к издательствам с собственной редакционной политикой.

В частности, Трамп отметил, что при редактуре социальная сеть перестает быть нейтральной общественной платформой.

Ранее в мае сообщалось, что Twitter начнет отмечать особой меткой сообщения, которые могут содержать спорную информацию. В частности, Twitter таким знаком отметила одно из недавних сообщений Трампа.





