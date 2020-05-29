В США с соцсетей сняли защиту от претензий по контенту

В США вышел указ, снимающий с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента. Соответствующий документ подписал американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

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Согласно сообщению Белого дома, Трамп в ходе подписания указа заявил, что в истории США не было прецедентов, когда «такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия». Как пишет агентство, таким образом социальные платформы приравняли к издательствам с собственной редакционной политикой.

В частности, Трамп отметил, что при редактуре социальная сеть перестает быть нейтральной общественной платформой.

Ранее в мае сообщалось, что Twitter начнет отмечать особой меткой сообщения, которые могут содержать спорную информацию. В частности, Twitter таким знаком отметила одно из недавних сообщений Трампа.


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ФОТО: flickr/Jorge Quinteros
ТЕГИ:СоцсетиТрампСша
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