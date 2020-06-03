Глава совет директоров Twitter покинул свой пост

По данным агентства, новость об этом прозвучала в эфире телеканала CNBC со ссылкой на Twitter. Отмечается, что совет директоров возглавит экс-глава Google по финансам Патрик Пичетте.

Причины кадровых изменений не уточняются. В частности, не отмечается связано ли это с недавним конфликтом из-за редактирования поста активного пользователя соцсети Дональда Трампа.

В конце мая администрация сервиса микроблогов Twitter скрыла сообщение президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа с комментарием массовых беспорядков в Миннеаполисе. Вместо поста американского лидера теперь значится надпись: «Этот твит нарушает правила Твиттера в отношении героизации насилия».

