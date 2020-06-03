Глава совет директоров Twitter покинул свой пост
Глава совета директоров Twitter Омид Кордестани уходит с должности. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, новость об этом прозвучала в эфире телеканала CNBC со ссылкой на Twitter. Отмечается, что совет директоров возглавит экс-глава Google по финансам Патрик Пичетте.
Причины кадровых изменений не уточняются. В частности, не отмечается связано ли это с недавним конфликтом из-за редактирования поста активного пользователя соцсети Дональда Трампа.
В конце мая администрация сервиса микроблогов Twitter скрыла сообщение президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа с комментарием массовых беспорядков в Миннеаполисе. Вместо поста американского лидера теперь значится надпись: «Этот твит нарушает правила Твиттера в отношении героизации насилия».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
424 тыс.+8 863 / сут.
Умерли
5 037+182 / сут.
Выздоровели
187 тыс.+11 108 / сут.
- В Москве умер еще 61 пациент с коронавирусом
- В Испании второй день подряд не регистрируют смертей от COVID-19
- Черногория объявила о завершении эпидемии COVID-19
- Более 300 человек задержаны в Вашингтоне за ночь в ходе протестов
- Климкин предсказал Третью мировую войну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru